

عرعر 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في مكتبه اليوم مرحلة تطبيق مشروع تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للجامعة.

واطلع معاليه على عرض تقديمي ورسم بياني يوضح أهم الركائز والمراحل والأهداف الخاصة بالمشروع ومحاور كل جزئية نفذت خلال فترة التخطيط والإعداد وصولاً للتنفيذ بالتعاون بين معهد الإدارة العامة والفريق الاستشاري في مركز الأعمال، ووكالة الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع بالجامعة وفقاً للخطة الإستراتيجية الجديدة 20-25م، وما يتسق مع الأنظمة واللوائح ونظام الجامعات الجديد والمعايير العلمية والأسس التنظيمية ذات العلاقة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والتجارب الإدارية في الجامعات المتميزة الوطنية والعالمية.

وأوضح معالي رئيس الجامعة أن عملية التطوير انطلقت بالتعاون مع الفريق الاستشاري في مركز الأعمال في مسارات ثلاث تخص إعداد الهيكل الإداري والأكاديمي، والدليل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفي، واعتمدت عملية التطوير منهجية علمية تبنت عملية التخطيط والتنفيذ ضمن مراحل: الإعداد، وجمع المعلومات، وتوصيفها، ومن ثم التحليل، لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، وإعداد الدليل التنظيمي، وطرح البدائل واقتراح التوصيات، بالاستناد على مصادر معلومات محورية كرؤية المملكة 2030، ونظام الجامعات الجديد، ومخرجات وتوصيات برنامج التحول الوطني 2020، وتوجهات خطة الجامعة الإستراتيجية الجديدة 20-25.

16:41ت م

0158





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تطلق مرحلة تطبيق مشروع تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.