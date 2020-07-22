السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي بالمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي وبمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة



بريدة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة اليوم, المهندس سلمان بن جارالله الصوينع , بعد تكليفه مشرفاً عاماً على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي , يرافقه المهندس عبدالعزيز الرجيعي بعد تكليفه مديراً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم.

وبارك سموه لهما هذه الثقة , منوهاً بما يلقاه القطاع من دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مشيداً بالجهود المبذولة التي قدمها المهندس الصوينع طيلة تكليفه مديراً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة, مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود والسعي إلى تطبيق منهج "خدمة المواطن أولاً" في جميع الأعمال.

وأكد سموه على أهمية خدمة المزارعين وتلبية طلباتهم وتعزيز ثقافة الباب المفتوح , لما تمتاز به المنطقة من منتجات زراعية عالية الجودة كونها سلة غذاء المملكة , داعياً المولى عز وجل أن يعين الجميع على تأدية الأمانة وأن يحيطهم بالتوفيق والنجاح خلال مسيرتهم العملية .

من جهتهما عبر الصوينع والرجيعي عن بالغ شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم وتشجيعه, وتوجيهات سموه التي ستكون عوناً لهما بإذن الله في خدمة الوطن وبذل أقصى الجهود لخدمة القطاع.

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16:40ت م

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