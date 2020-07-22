السعودية اليوم / بلدية المذنب تنهي الاستعدادات لعيد الأضحى



المذنب 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أنهت بلدية محافظة المذنب التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك ، المتضمنة أعمال التجهيز والتنظيم لعملية البيع خلال العشر الأولى من ذي الحجة بتخصيص مكان ساحة مزاد الأضاحي بالجملة والتفريد مع تحديد مواقف خاصة لملاك المواشي وأخرى لمرتادي السوق .

وقامت البلدية بتجهيز المسلخ الحكومي لاستقبال الأضاحي من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص مع وضع لوحات إرشادية وزيادة العاملين بالمسلخ خلال أيام العيد من أطباء بيطرين وجزارين وعمال نظافة لاستيعاب أعداد الأضاحي التي ترد للمسلخ ، بالإضافة إلى تكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد ولبس الكمام وتعقيم الأيدي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى //

16:29ت م

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المذنب 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية محافظة المذنب التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك ، المتضمنة أعمال التجهيز والتنظيم لعملية البيع خلال العشر الأولى من ذي الحجة بتخصيص مكان ساحة مزاد الأضاحي بالجملة والتفريد مع تحديد مواقف خاصة لملاك المواشي وأخرى لمرتادي السوق .وقامت البلدية بتجهيز المسلخ الحكومي لاستقبال الأضاحي من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص مع وضع لوحات إرشادية وزيادة العاملين بالمسلخ خلال أيام العيد من أطباء بيطرين وجزارين وعمال نظافة لاستيعاب أعداد الأضاحي التي ترد للمسلخ ، بالإضافة إلى تكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد ولبس الكمام وتعقيم الأيدي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //16:29ت م0155

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