السعودية اليوم/ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين للعام القادم



الدمام 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واس

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثالثة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/ 1442هـ .

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، على المرشحين للقبول في هذه الدفعة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم" مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم غدٍ الخميس، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأشار الدكتور آل مريح، إلى أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة ستغلق ملفاتهم تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيرسل موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه، وعلى من رُقي قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب وطباعة إشعار القبول الجديد، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى//

16:28ت م

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