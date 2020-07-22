السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يكرم عدداً من منسوبي الدفاع المدني ومسؤولي القطاعات



بريدة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمجلس الاستقبال الرئيس في ديوان الإمارة بمدينة بريدة عدداً من منسوبي الدفاع المدني ومسؤولي القطاعات الحكومية , الذين شاركوا في حادث انتشال جثة داخل بئر مغمورة بمركز الفوارة التابعة لمحافظة النبهانية , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد أبوعباة , ورئيس بلدية محافظة النبهانية المهندس فايز العقيلي , ورئيس بلدية الفوارة المهندس بجاد بن جبر المطيري .

وشاهد سموه في بداية اللقاء عرضاً مرئياً عن تفاصيل العملية التي نفذت من داخل البئر , والجهود التي بذلت خلال انتشالها , مستمعاً سموه لشرح من مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن تفاصيل العملية المنفذة التي اشتملت على ورود بلاغ عن فقدان شخص بمركز الفوارة , وبعد البحث والتحري عثر عليه داخل بئر مغمورة بطول 15 متراً , حيث شكل فريق عمل متكامل وتم العمل بالطاقة القصوى لانتشال الجثة التي واجه من خلالها فريق العمل عدداً من الصعوبات , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته جميع أعمال الدفاع المدني , ودعمه وتشجيعه لتقديم أعلى درجات النجاح في جميع الأعمال المناطة بمنسوبي الدفاع المدني .

وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لجميع من عمل وأنجز خلال هذه المهمة من جميع القطاعات الأمنية والحكومية , مشيراً إلى أن كل ما يقدم من جهود يعكس ما تتلقاه القطاعات الحكومية من دعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ كون ذلك مصدر فخر واعتزاز للجميع , داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.

وأكد سموه أن تلك الأعمال تعكس جزءا مما يقدمه منسوبو الدفاع المدني وجميع القطاعات الحكومية من جهود ووفاء وعمل وحرص دائم , مقدماً شكره وتقديره للجميع على تلك الجهود المبذولة ، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى //

16:21ت م

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