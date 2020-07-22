السعودية اليوم / تحقيقًا للتحول الإلكتروني في التواصل مع المستفيدين والمراجعين رئيس ديوان المظالم يلتقي بالمراجعين (عن بعد)



الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم بعدد من المراجعين ضمن اللقاء الأسبوعي مع معاليه، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال الخدمة الجديدة التي أطلقها ديوان المظالم مؤخرًا (طلب لقاء مع معالي الرئيس)، إذ يعد هذا اللقاء الأول عبر هذه الخدمة.

واستمع معاليه إلى طلبات واستفسارات المراجعين والمستفيدين، مؤكدًا لهم أن ديوان المظالم يعمل على بذل جميع الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى للوصول بالخدمات في جميع المجالات إلى أعلى مستوياتها، والتي توفر للمستفيدين المزيد من الضمانات القضائية فيما يتعلق بقضاياهم، كما تضمن -بإذن الله تعالى- سرعة الفصل فيها، من خلال ما أتاحته الخدمات القضائية الإلكترونية، التي اعتنى ديوان المظالم بجودتها وكفاءتها خدمةً لهم، وتيسيرًا عليهم باختصار إجراءات التقاضي، وصولًا إلى عدالة منصفة وناجزة.

يشار إلى أن إطلاق خدمة طلب لقاء مع معالي الرئيس، تأتي وفق ما أعدته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 التي تستهدف تطوير أساليب التواصل مع عموم المستفيدين وفق بيئة تقنية حديثة، تتيح لهم إيصال متطلباتهم ومعاملاتهم إلى رئاسة الديوان للنظر فيها بنحوٍ نظامي يضمن إنجازها، وذلك ضمن ما يسعى إليه ديوان المظالم من تعزيز لمنظومة التواصل الفعال مع المراجعين والمستفيدين من خدماته.

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16:10ت م

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