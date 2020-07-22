السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تضبط مستودع جبس مخالفاً في العمرة بمكة المكرمة



مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودعاً مخالفاً داخل حي سكني يخزن "الجبس" بداخله بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات في منطقه أبو مراغ، حيث رصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق غير صحيحة وآمنة، مبيناً أن صاحب المستودع استُدعي لإخلاء الموقع وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لتنظيم المستودعات.

وأكَّد أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

// انتهى//

16:08ت م

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