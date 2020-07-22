شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من الرئيس اليمني للإطمئنان على صحته والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.