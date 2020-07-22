شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مركزاً إسعافياً و253 متخصصاً و112 سيارة إسعاف لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
وخصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزا إسعافيا لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.
وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 أخصائيا وفنيًا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما خصصت 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات قولف لنقلها وتقديم الرعاية الطبية لها.
وتأتي استعدادات الهلال الأحمر السعودي في ظل اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولمن هم دون الخامسة والستين من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك نظرا للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 مركزاً إسعافياً و253 متخصصاً و112 سيارة إسعاف لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.