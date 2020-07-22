شكرا لقرائتكم خبر عن "إتمام" يعتمد 59 مخططاً بمساحات 144 مليون م2 والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان 59 مخططاً خلال النصف الأول من عام 2020، بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدات، كما أصدر شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837عامل على مشروعات الوزارة.

ومن إنجازات المركز في النصف الأول 2020 على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، تفعيل خدمة طلب تأييد العمالة وإطلاق تطبيق إتمام، والانتهاء من تطوير منصة قاعة المعرفة، وتفعيل خدمة الرهن وفك الرهن وإطلاق خدمة اعتماد نظام تقنية البناء وتمويل المصانع، كما أطلقت خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان، وطورت خدمة لجنة البيع على الخارطة على منصة إتمام، وأطلقت خدمة اعتماد شبكة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وخدمة حجز موعد للمطورين العقاريين، كما أطلق مكتبة المطورين العقاريين.