2020-07-22

وزير المالية : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل ولا نستبعد شيئًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن ضريبة الدخل تتطلب وقتًا كثيرًا، ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكن لا نستبعد أي شيء.

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وأشار الجدعان إلى أن المملكة تعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020-2021 ، موضحًا أن صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة.

وأضاف: ما زلنا ندرس إذا كانت قمة قادة مجموعة العشرين ستكون مباشرة أم افتراضية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.

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