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شكرا لقرائتكم وزير المالية : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل ولا نستبعد شيئًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير المالية : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل ولا نستبعد شيئًا
توقع طرح شركات عدة للاكتتاب وأكد توفر السيولة لدى صندوق الاستثمارات العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن ضريبة الدخل تتطلب وقتًا كثيرًا، ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكن لا نستبعد أي شيء.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة تعتزم طرح شركات عدة للاكتتاب العام في 2020-2021 ، موضحًا أن صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة.
وأضاف: ما زلنا ندرس إذا كانت قمة قادة مجموعة العشرين ستكون مباشرة أم افتراضية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.
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