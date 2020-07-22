كمين ليلي محكم يقود لضبط 1.3 طن دجاج فاسد بمطعم شهير بأبها

2020-07-22

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

ضبطت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أبها، تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المواقع المجاورة في تخزين مواد غذائية فاسدة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بمطعم شهير في مدينة أبها، حيث كانت تتردد على أحد المواقع المجاورة وباستمرار في فترات متأخرة من الليل، وتمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية وتبين بأنه قد تم تحويل ذلك الموقع إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأفاد بأنه تم ضبط 1325 كجم من لحوم الدجاج الفاسدة والتي فقدت خواصها الطبيعية علاوة على تعفنها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم تحضيرها بشكل غير مطابق للاشتراطات الصحية ونقلها وتخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية.

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كما تك ضبط نحو 800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية وغير صالح للاستخدام الآدمي حيث تبين بعد الكشف على الدقيق اختلاطه بفضلات الفئران وتخزينه في بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض علاوة على سوء النظافة، فيما حاول بعض العمال تعطيل المراقبين عن أداء عملهم وتمكن بعضهم من الهرب.

ونوه الحميدي بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط وإغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه مؤكدًا بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصا على سلامة الأسواق بالمنطقة لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك.

وأهاب ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية أخرى؛ وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940).‏

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