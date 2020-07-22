محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، تسجيل 2331حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 258156 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3139حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 210398 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2601 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 45157 حالة، والحالات الحرجة 2143 . 22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 03:40 PM Advertisements الصحة" تعلن تسجيل 2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 258156 الصحة" تعلن تسجيل 2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 258156 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، تسجيل 2331حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 258156 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3139حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 210398 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2601 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 45157 حالة، والحالات الحرجة 2143 . الكلمات المفتاحية ، الصحة" تعلن تسجيل 2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 258156 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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