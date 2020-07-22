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توقع عبقري رياضيات قبل 8 سنوات، حدوث "اضطرابات" عنيفة في عام 2020، والآن يعتقد علماء آخرون أن نموذجه قد يكون صحيحًا ولكن لا توجد أدلة كافية.
وقام عالم جامعة كونيتيكت الأمريكية، بيتر تورشين، بتحليل التاريخ بين عامي 1780 و2010، وزعم أنه يجد اتجاها للاضطرابات كل 50 عامًا تقريبًا.
وخلُص عالم الرياضيات من بحثه إلى أن الولايات المتحدة تدخل حالة اضطراب، في عام 2020.
ونشر دراسته في مجلة أبحاث السلام (Peace Research) عام 2012، قبل وقت طويل من معرفتنا بالوباء العالمي، أو مقتل جورج فلويد الذي أدى إلى احتجاجات عالمية.
وبحسب "روسيا اليوم"، جادل تورشين بأن دورة 50 عامًا من العنف، تحدث مرارًا وتكرارًا في بلدان مختلفة حول العالم.
وذكر عدم المساواة الاقتصادية كواحدة من المشاكل التي تسبب طفرة في القضايا الاجتماعية.
وبعد الأحداث العنيفة، قال إن فترة الراحة من 20 إلى 30 سنة تحدث مع الأشخاص الذين يحاولون قمع العنف، قبل أن تتصاعد الأمور مرة أخرى.
ومع ذلك، جادل الكثير من الأكاديميين في نظرية الخمسين سنة هذه؛ حيث لا يعتقدون أن هناك أدلة تاريخية كافية لإثبات ذلك.
وفي حديثه مع Live Science، قال تورشين: "إن التنبؤ [بالعنف] يتبع ملاحظة الاتجاهات التي تجعل الاضطراب العنيف محتملًا بشكل متزايد، انخفاض مستويات المعيشة لغالبية السكان، وتزايد المنافسة بين النخبة والصراع. وهذه الاتجاهات لم تختفِ، وتواصل التطور في اتجاهات غير مواتية؛ وهذا يعني أنه سيكون هناك مزيد من الاضطراب، مدفوعًا بمحفزات فورية أخرى".
كما قال جاك غولدستون، عالم الاجتماع في جامعة "جورج ميسون" في الولايات المتحدة: "عمل الوباء ووحشية الشرطة هذا العام بمثابة "محفزات" لإطلاق العنان لضغوط العنف، التي كانت تتصاعد منذ فترة. ما يتوقعه النموذج هو أن 2020 ستكون خطيرة، وأنه ما لم يتم تقليل الضغوط الكامنة، قد تكون أواخر 2020 و2030 أسوأ".
ولا يعتقد العلماء أن الدورات العنيفة مدفوعة بالمصير، بل بالطريقة التي يتفاعل بها المجتمع مع التحديات.عبقري رياضيات بيتر تورشين
قبل 8 سنوات.. عبقري رياضيات "توقع حدوث اضطرابات عنيفة في 2020"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-22
توقع عبقري رياضيات قبل 8 سنوات، حدوث "اضطرابات" عنيفة في عام 2020، والآن يعتقد علماء آخرون أن نموذجه قد يكون صحيحًا ولكن لا توجد أدلة كافية.
وقام عالم جامعة كونيتيكت الأمريكية، بيتر تورشين، بتحليل التاريخ بين عامي 1780 و2010، وزعم أنه يجد اتجاها للاضطرابات كل 50 عامًا تقريبًا.
وخلُص عالم الرياضيات من بحثه إلى أن الولايات المتحدة تدخل حالة اضطراب، في عام 2020.
ونشر دراسته في مجلة أبحاث السلام (Peace Research) عام 2012، قبل وقت طويل من معرفتنا بالوباء العالمي، أو مقتل جورج فلويد الذي أدى إلى احتجاجات عالمية.
وبحسب "روسيا اليوم"، جادل تورشين بأن دورة 50 عامًا من العنف، تحدث مرارًا وتكرارًا في بلدان مختلفة حول العالم.
وذكر عدم المساواة الاقتصادية كواحدة من المشاكل التي تسبب طفرة في القضايا الاجتماعية.
وبعد الأحداث العنيفة، قال إن فترة الراحة من 20 إلى 30 سنة تحدث مع الأشخاص الذين يحاولون قمع العنف، قبل أن تتصاعد الأمور مرة أخرى.
ومع ذلك، جادل الكثير من الأكاديميين في نظرية الخمسين سنة هذه؛ حيث لا يعتقدون أن هناك أدلة تاريخية كافية لإثبات ذلك.
وفي حديثه مع Live Science، قال تورشين: "إن التنبؤ [بالعنف] يتبع ملاحظة الاتجاهات التي تجعل الاضطراب العنيف محتملًا بشكل متزايد، انخفاض مستويات المعيشة لغالبية السكان، وتزايد المنافسة بين النخبة والصراع. وهذه الاتجاهات لم تختفِ، وتواصل التطور في اتجاهات غير مواتية؛ وهذا يعني أنه سيكون هناك مزيد من الاضطراب، مدفوعًا بمحفزات فورية أخرى".
كما قال جاك غولدستون، عالم الاجتماع في جامعة "جورج ميسون" في الولايات المتحدة: "عمل الوباء ووحشية الشرطة هذا العام بمثابة "محفزات" لإطلاق العنان لضغوط العنف، التي كانت تتصاعد منذ فترة. ما يتوقعه النموذج هو أن 2020 ستكون خطيرة، وأنه ما لم يتم تقليل الضغوط الكامنة، قد تكون أواخر 2020 و2030 أسوأ".
ولا يعتقد العلماء أن الدورات العنيفة مدفوعة بالمصير، بل بالطريقة التي يتفاعل بها المجتمع مع التحديات.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
01:55 PM
عالم اجتماع: ما لم يتم تقليل الضغوط الكامنة فنهاية العام و2030 ستكون أسوأ
توقع عبقري رياضيات قبل 8 سنوات، حدوث "اضطرابات" عنيفة في عام 2020، والآن يعتقد علماء آخرون أن نموذجه قد يكون صحيحًا ولكن لا توجد أدلة كافية.
وقام عالم جامعة كونيتيكت الأمريكية، بيتر تورشين، بتحليل التاريخ بين عامي 1780 و2010، وزعم أنه يجد اتجاها للاضطرابات كل 50 عامًا تقريبًا.
وخلُص عالم الرياضيات من بحثه إلى أن الولايات المتحدة تدخل حالة اضطراب، في عام 2020.
ونشر دراسته في مجلة أبحاث السلام (Peace Research) عام 2012، قبل وقت طويل من معرفتنا بالوباء العالمي، أو مقتل جورج فلويد الذي أدى إلى احتجاجات عالمية.
وبحسب "روسيا اليوم"، جادل تورشين بأن دورة 50 عامًا من العنف، تحدث مرارًا وتكرارًا في بلدان مختلفة حول العالم.
وذكر عدم المساواة الاقتصادية كواحدة من المشاكل التي تسبب طفرة في القضايا الاجتماعية.
وبعد الأحداث العنيفة، قال إن فترة الراحة من 20 إلى 30 سنة تحدث مع الأشخاص الذين يحاولون قمع العنف، قبل أن تتصاعد الأمور مرة أخرى.
ومع ذلك، جادل الكثير من الأكاديميين في نظرية الخمسين سنة هذه؛ حيث لا يعتقدون أن هناك أدلة تاريخية كافية لإثبات ذلك.
وفي حديثه مع Live Science، قال تورشين: "إن التنبؤ [بالعنف] يتبع ملاحظة الاتجاهات التي تجعل الاضطراب العنيف محتملًا بشكل متزايد، انخفاض مستويات المعيشة لغالبية السكان، وتزايد المنافسة بين النخبة والصراع. وهذه الاتجاهات لم تختفِ، وتواصل التطور في اتجاهات غير مواتية؛ وهذا يعني أنه سيكون هناك مزيد من الاضطراب، مدفوعًا بمحفزات فورية أخرى".
كما قال جاك غولدستون، عالم الاجتماع في جامعة "جورج ميسون" في الولايات المتحدة: "عمل الوباء ووحشية الشرطة هذا العام بمثابة "محفزات" لإطلاق العنان لضغوط العنف، التي كانت تتصاعد منذ فترة. ما يتوقعه النموذج هو أن 2020 ستكون خطيرة، وأنه ما لم يتم تقليل الضغوط الكامنة، قد تكون أواخر 2020 و2030 أسوأ".
ولا يعتقد العلماء أن الدورات العنيفة مدفوعة بالمصير، بل بالطريقة التي يتفاعل بها المجتمع مع التحديات.
، قبل 8 سنوات.. عبقري رياضيات "توقع حدوث اضطرابات عنيفة في 2020" ،
المصدر : الخليج 365
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