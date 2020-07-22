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تناولت قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي الأخيرة المبادئ الأساسية التي تحكم مفاوضات سد النهضة، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل الأطراف كافة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم الأربعاء، إن القمة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات "على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها".
وأضاف حافظ، في بيان نشرته الخارجية على صفحتها بموقع "فيسبوك": "تم خلال القمة أيضاً تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد".
وتابع: "كما جرى التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد حافظ، أن التزام الأطراف كافة بتنفيذ نتائج القمة يعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وعقدت الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة جمعت قادة إثيوبيا ومصر والسودان، بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وخلال القمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن موسم الأمطار أسهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
وتخشى مصر والسودان أن يؤدي السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصتيهما من المياه.المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ مفاوضات سد النهضة
"الخارجية" المصرية: هذا ما تم الاتفاق عليه مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-22
تناولت قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي الأخيرة المبادئ الأساسية التي تحكم مفاوضات سد النهضة، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل الأطراف كافة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم الأربعاء، إن القمة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات "على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها".
وأضاف حافظ، في بيان نشرته الخارجية على صفحتها بموقع "فيسبوك": "تم خلال القمة أيضاً تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد".
وتابع: "كما جرى التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد حافظ، أن التزام الأطراف كافة بتنفيذ نتائج القمة يعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وعقدت الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة جمعت قادة إثيوبيا ومصر والسودان، بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وخلال القمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن موسم الأمطار أسهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
وتخشى مصر والسودان أن يؤدي السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصتيهما من المياه.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:59 PM
حافظ: التزام الأطراف كافة بتنفيذ نتائج القمة الإفريقية ضروري لنجاح المفاوضات
تناولت قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي الأخيرة المبادئ الأساسية التي تحكم مفاوضات سد النهضة، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل الأطراف كافة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم الأربعاء، إن القمة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات "على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها".
وأضاف حافظ، في بيان نشرته الخارجية على صفحتها بموقع "فيسبوك": "تم خلال القمة أيضاً تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد".
وتابع: "كما جرى التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد حافظ، أن التزام الأطراف كافة بتنفيذ نتائج القمة يعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وعقدت الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة جمعت قادة إثيوبيا ومصر والسودان، بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وخلال القمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن موسم الأمطار أسهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
وتخشى مصر والسودان أن يؤدي السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصتيهما من المياه.
، "الخارجية" المصرية: هذا ما تم الاتفاق عليه مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة" ،
المصدر : الخليج 365
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