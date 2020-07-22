شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الديوان الملكي السعودي ينعى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

وأصدر الديوان الملكي اليوم البيان التالي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". Advertisements انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الديوان الملكي السعودي ينعى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.