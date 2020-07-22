شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خدمة الرد الآلي لفتاوى واستفسارات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة في بيان لها أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، مبينة أن اللغات العالمية المعتمدة لخدمة الرد الآلي هي: "العربية، الانجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الاوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".
وأوضحت الوزارة أنها تسعى بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومن ذلك توفير وسائل الإجابة على الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة، مشيرة إلى أن خدمة الرد الآلي لاستفسارات وفتاوى الحج أثبتت كفاءتها بالتسهيل على الحجاج في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم الشرعية بالحج.
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