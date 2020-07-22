شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات الرياض تنجز الحالات الطارئة خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل
وبين أن جوازات منطقة الرياض وفروعها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، علما ان الفروع التالية سوف يكون عملها هي :
1 - إدارة جوازات الرمال وتعمل في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً، من يوم الجمعة 3 / 12 / 1441هـ وحتى نهاية دوام يـوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.
2- شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي تعمل من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساءً، من يوم السبت 4 / 12 / 1441هـ وحتى نهاية دوام يـوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.
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