شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: حزمة مبادرات تضمن سلامة الحجاح والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إن الرئاسة أطلقت حزمة من المبادرات المتعلقة بضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام، ومنع وصول فايروس كورونا، وذلك وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- التي تضع سلامة وأمن وأمان الحجاج في أولوية اهتماماتها وفوق كل اعتبار.

ووقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، على استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام لأستقبال حجاج هذا العام.

وأوضح أن حكومة المملكة بالإجراء الموافق الذي اتخذته في حصر عدد حجاج هذا العام حفظاً لشعيرتين إسلاميتين في غاية الأهمية أولاهما إقامة الشعيرة والركن الخامس من الإسلام، وثانيهما حفظ النفس البشرية التي جاء الإسلام بحفظ حقوقها.