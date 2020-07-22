شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة التطوير خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
حيث تشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على المشاريع التاليه : تشغيل وصيانة مشروع منشآة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع انفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدسة.
وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام الى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.
من جهته اكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي ان الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا حيث اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الاول بالمحافظة على سلامة حجاج بيت الله والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.
واضاف "كعكي" انه وكالمعتاد هناك تنسيقات متواصلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية والتي بدورها سنخرج بنجاح موسم الحج بإذن الله تعالى، مبيننا ان خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضاً على مهام المركز الاعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة التطوير خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.