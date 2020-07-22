شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة التطوير خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ، وباشراف من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

حيث تشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على المشاريع التاليه : تشغيل وصيانة مشروع منشآة الجمرات وتشغيل وصيانة مشروع انفاق العزيزية والشعبين وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام الى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

من جهته اكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي ان الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا حيث اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الاول بالمحافظة على سلامة حجاج بيت الله والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

واضاف "كعكي" انه وكالمعتاد هناك تنسيقات متواصلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية والتي بدورها سنخرج بنجاح موسم الحج بإذن الله تعالى، مبيننا ان خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضاً على مهام المركز الاعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.