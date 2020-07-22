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2020-07-22 الإطاحة بتشكيل عصابي سرق معدات كهربية بـ864 ألف ريال بالرياض بحوزتهم 14 ألف ريال وتم استرداد بعض المسروقات متابعات الخليج 365 - الرياض صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضلٍ الله – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (اثني عشر وافداً ، من الجنسيتين الباكستانية والهندية)، لتورطهم بارتكاب (48) حادثة تمثلت بسرقة البطاريات والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات واللوحات الإرشادية الضوئية في أحياء (النظيم – والنسيم – والقيروان)، بلغت قيمتها (864,000) ريال، كما تم ضبط مستودع بحي الرمال شرق الرياض استخدموه لتخزين المسروقات، والعثور على جزء منها وتم استرداده، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره (14,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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