- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جوازات الرياض تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جوازات الرياض تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى
متابعات الخليج 365 - واس
أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس استمرار عمل إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية فقط التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر ومقيم” وكذلك خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر.
وبين أن جوازات منطقة الرياض وفروعها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، علما ان الفروع التالية سوف يكون عملها هي:
1 – إدارة جوازات الرمال وتعمل في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً، من يوم الجمعة 3 / 12 / 1441هـ وحتى نهاية دوام يـوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.
2- شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي تعمل من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساءً، من يوم السبت 4 / 12 / 1441هـ وحتى نهاية دوام يـوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.
ودعا اللواء الهباس المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، أبشر أعمال، مقيم، الرسائل والطلبات) التي يمكن عن طريقها تنفيذ خدمات الجوازات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر جوازات الرياض تستقبل الحالات الطارئة فقط خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.