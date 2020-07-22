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2020-07-22 وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - واس أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز – رحمها الله -. وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: Advertisements “بيان من الديوان الملكي” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.



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