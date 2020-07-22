السعودية | فتاة سعودية تحقق البطولة الدولية في كرة القدم الإلكترونية

شكرا لقرائتكم فتاة سعودية تحقق البطولة الدولية في كرة القدم الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت الفتاة السعودية "نجد فهد" بطولة الألعاب الإلكترونية لكرة القدم للجامعات "فيفا 20"، وهي مسابقة دولية ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، بالشراكة مع أي سبورت وسونيك، وجاء تأهل "نجد" بعد أن تمكنت من الفوز على منافستها لاعبة المنتخب الإماراتي في الدور نصف النهائي بنتيجة 3 - 1 في مباراة الذهاب، و3-0 في مباراة الإياب، لتلاقي في المباراة النهائية لاعبة المنتخب البرازيلي وتحقق الفوز عليها.

"نجد" البالغة من العمر 23 عاما، تحدثت إلى "العربية.نت" بقولها: "لقيت الدعم الجميل من اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، والذي رشحني للمشاركة في البطولة، حتى خطفتها بعد التغلب على المنتخب البرازيلي في مباراة حاسمة".

نجد فهد

وأضافت: "تمرستُ في مجال كرة القدم الإلكترونية منذ 12 عاما، وأنا أتمرن يومياً لعدد من الساعات، وسط دعم أسرتي، لاسيما أن إخواني هم أيضاً محترفون في الألعاب الإلكترونية، في حين أن خوض البطولات يحتاج إلى التركيز، والدراية عن الخصم عبر التعرف على طريقة لعبه ومهاراته، كما وأطمح للاحتراف على الرغم من أني أدرس في كلية الاقتصاد قسم التأمين وإدارة المخاطر، وقادرة على الموازنة بين اللعب والدراسة.

من جهته أشاد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور خالد المزيني، بما قدمته لاعبة المنتخب السعودي للجامعات "نجد فهد" في بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية، والذي يؤكد ما وصلت إليه الجامعات في السعودية من نهضة تنموية شاملة في شتى التخصصات، ومنها الرياضة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، وهذا بفضل الدعم غير المحدود الذي تجده جميع الرياضات من القيادة الرشيدة.

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نجد فهد

وأثنى المزيني على الجهود والدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة لمختلف الألعاب، مثمناً في هذا الصدد جهود الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية على التعاون المستمر مع الاتحاد.

‎وأشار إلى حرص واهتمام الاتحاد الرياضي للجامعات على تمكين المرأة السعودية رياضياً، ومشاركتها في جميع الألعاب الرياضية، ومنها الرياضات الإلكترونية التي لها شعبية كبيرة بين جميع الفئات العمرية بالعالم.

‎وقال: "نسعى في الاتحاد إلى تأهيل عدد كبير من الطالبات وتمكينهم من المشاركات العالمية وتشريف السعودية في المحافل الدولية، كما نهدف إلى تطوير مهارات الطالبات ونشر الرياضة على نطاق أوسع في الجامعات".

فيما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنجاز "نجد" وغرد اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية على حسابه الرسمي بجملة "فخورين فيك"، وكذلك الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الذي بارك لها التأهيل لنهائي بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية فيفا 20 واعتبره إنجازا يسجل لممثلة الوطن.