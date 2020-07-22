محمد بن مسعود - الدمام - الأجهزة الأمنية تضبط المشاركين في مشاجرة جماعية بين مقيمين ومواطن عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-07-22 علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية ضبطت المشاركين في المشاجرة الجماعية التي تم تداول مقطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر المضاربة الجماعية لمجموعة من الأشخاص بشارع الإسكان بحي مدائن الفهد، بين مواطن ومقيمين؛ لخلاف على قيمة إصلاح مركبة.

وتشير المعلومات إلى أن المشاجرة وقعت بعد نقاش تطور لمضاربة جماعية.

ووفقاً للمعلومات تم ضبطهم في حينه من قبل الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. 22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 03:03 PM Advertisements علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية ضبطت المشاركين في المشاجرة الجماعية التي تم تداول مقطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر المضاربة الجماعية لمجموعة من الأشخاص بشارع الإسكان بحي مدائن الفهد، بين مواطن ومقيمين؛ لخلاف على قيمة إصلاح مركبة.

وتشير المعلومات إلى أن المشاجرة وقعت بعد نقاش تطور لمضاربة جماعية.

ووفقاً للمعلومات تم ضبطهم في حينه من قبل الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. ، الأجهزة الأمنية تضبط المشاركين في مشاجرة جماعية بين مقيمين ومواطن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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