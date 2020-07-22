، 28800 طالب وطالبة ينهون اختبارات الفصل الصيفي بجامعة الملك خالد غداً ،

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تختتم جامعة الملك خالد غداً الخميس الفصل الصيفي عن بُعد، لأكثر من 28800 طالب وطالبة.
وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني: عدد الطلاب والطالبات المستمرين في دراسة الفصل الصيفي، والذين بدأوا في إجراءات الاختبارات النهائية منذ الأحد الماضي، بلغ 28894 طالبًا وطالبة.
وأضاف: تحرص الجامعة على توفير جميع عمليات التعلم من خلال منظومة متكاملة من التعلم الإلكتروني انعكس إيجابًا على مستوى الانضباط من الطلاب والطالبات والاستمرار في دراسة الفصل الصيفي حيث بلغت نسبة الانسحاب من الفصل الصيفي أقل من 1٪.
في سياق متصل، أوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن العمادة وفرت جميع وسائل الدعم خلال الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وسط تكامل وتعاون من جميع أطراف العملية التعليمية.
وأشار "الأحمري" إلى أن عدد التقييمات الإلكترونية خلال هذا الفصل الصيفي بلغ حتى الآن 11100، لافتًا إلى أنها شملت مجموعة من التقييمات على نظام البلاك بورد كالاختبارات القصيرة والبحوث والمشاريع والأسئلة المفتوحة والاختبارات الشفهية ونحوها.جامعة الملك خالد الفصل الصيفي
28800 طالب وطالبة ينهون اختبارات الفصل الصيفي بجامعة الملك خالد غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-22
تختتم جامعة الملك خالد غداً الخميس الفصل الصيفي عن بُعد، لأكثر من 28800 طالب وطالبة.
وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني: عدد الطلاب والطالبات المستمرين في دراسة الفصل الصيفي، والذين بدأوا في إجراءات الاختبارات النهائية منذ الأحد الماضي، بلغ 28894 طالبًا وطالبة.
وأضاف: تحرص الجامعة على توفير جميع عمليات التعلم من خلال منظومة متكاملة من التعلم الإلكتروني انعكس إيجابًا على مستوى الانضباط من الطلاب والطالبات والاستمرار في دراسة الفصل الصيفي حيث بلغت نسبة الانسحاب من الفصل الصيفي أقل من 1٪.
في سياق متصل، أوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن العمادة وفرت جميع وسائل الدعم خلال الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وسط تكامل وتعاون من جميع أطراف العملية التعليمية.
وأشار "الأحمري" إلى أن عدد التقييمات الإلكترونية خلال هذا الفصل الصيفي بلغ حتى الآن 11100، لافتًا إلى أنها شملت مجموعة من التقييمات على نظام البلاك بورد كالاختبارات القصيرة والبحوث والمشاريع والأسئلة المفتوحة والاختبارات الشفهية ونحوها.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
02:59 PM
"القرني": نحرص على توفير العمليات عبر منظومة متكاملة من التعلم الإلكتروني
تختتم جامعة الملك خالد غداً الخميس الفصل الصيفي عن بُعد، لأكثر من 28800 طالب وطالبة.
وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني: عدد الطلاب والطالبات المستمرين في دراسة الفصل الصيفي، والذين بدأوا في إجراءات الاختبارات النهائية منذ الأحد الماضي، بلغ 28894 طالبًا وطالبة.
وأضاف: تحرص الجامعة على توفير جميع عمليات التعلم من خلال منظومة متكاملة من التعلم الإلكتروني انعكس إيجابًا على مستوى الانضباط من الطلاب والطالبات والاستمرار في دراسة الفصل الصيفي حيث بلغت نسبة الانسحاب من الفصل الصيفي أقل من 1٪.
في سياق متصل، أوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن العمادة وفرت جميع وسائل الدعم خلال الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وسط تكامل وتعاون من جميع أطراف العملية التعليمية.
وأشار "الأحمري" إلى أن عدد التقييمات الإلكترونية خلال هذا الفصل الصيفي بلغ حتى الآن 11100، لافتًا إلى أنها شملت مجموعة من التقييمات على نظام البلاك بورد كالاختبارات القصيرة والبحوث والمشاريع والأسئلة المفتوحة والاختبارات الشفهية ونحوها.
، 28800 طالب وطالبة ينهون اختبارات الفصل الصيفي بجامعة الملك خالد غداً ،
المصدر : الخليج 365
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