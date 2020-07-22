، "جوازات الرياض": استقبال الحالات الطارئة فقط خلال إجازة العيد ،

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أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس استمرار عمل إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية فقط التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر" و"مقيم"، وكذلك خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر.
وقال "الهباس": جوازات منطقة الرياض وفروعها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف: إدارة جوازات الرمال تعمل في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً، من يوم الجمعة 3/ 12/ 1441هـ وحتى نهاية دوام يـوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ، بينما تعمل شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساءً، من يوم السبت 4/ 12/ 1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.
ودعا "الهباس" المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم، الرسائل والطلبات" التي يمكن عن طريقها تنفيذ خدمات الجوازات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.جوازات منطقة الرياض إجازة عيد الأضحى المبارك
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 02:51 PM
"الهباس" يدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية
أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس استمرار عمل إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية فقط التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر" و"مقيم"، وكذلك خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر.
وقال "الهباس": جوازات منطقة الرياض وفروعها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف: إدارة جوازات الرمال تعمل في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً، من يوم الجمعة 3/ 12/ 1441هـ وحتى نهاية دوام يـوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ، بينما تعمل شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساءً، من يوم السبت 4/ 12/ 1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس 9/ 12/ 1441هـ.
ودعا "الهباس" المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم، الرسائل والطلبات" التي يمكن عن طريقها تنفيذ خدمات الجوازات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
، "جوازات الرياض": استقبال الحالات الطارئة فقط خلال إجازة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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