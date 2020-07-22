، جامعة الملك سعود توقع عقداً استثمارياً للاستاد الرياضي لـ 10 سنوات ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعدّ تحفة معمارية فريدة ويحاكي العديد من ملاعب الكرة العالمية

وقع رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم بقاعة التشريفات بالجامعة، عقداً استثمارياً للاستاد الرياضي "استاد جامعة الملك سعود" مع شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان لمدة عشر سنوات، تبدأ بعد انتهاء العقد الحالي وبعد إجراءات استلام الموقع.

ويعدّ الاستاد تحفة معمارية فريدة، حيث إنه يحاكي العديد من ملاعب الكرة العالمية، فقد روعي في تصميمه أحدث المعايير والمواصفات الدولية، وهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ بدون مضمار.

وقد سعت الجامعة من خلال هذ المبادرات النوعية إلى تعزيز المداخيل الاستثمارية للجامعة والاعتماد على ذاتها في تنويع مصادر الدخل.جامعة الملك سعود استاد جامعة الملك سعود