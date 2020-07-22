شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص تطبيق «الروضة الافتراضية» لرياض الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن تخصيص تطبيقاً إلكترونيا مجانياً للتعليم عن بُعد بمسمى «الروضة الافتراضية» لمرحلة رياض الأطفال، والذي يسمح بإضافة خمسة أبناء فقط كحد أعلى، وذلك للأطفال بعمر 3-6 سنوات.

ويوفر التطبيق 11 محتوى وعنصرا تعليميا تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلّم المبكر في المملكة: معيار التربية الإسلامية، نهج التعلٍم، العمليات المعرفية، الصحة والتطور البدني، المعيار العاطفي الاجتماعي، إضافة إلى الوطنية والدراسات الاجتماعية، والتطور اللغوي في القراءة والكتابة.

ويشمل التطبيق، مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية، ومنها القصص التربوية والألعاب التقنية والأنشطة التفاعلية والفيديوهات والأناشيد التعليمية، فضلًا عن الإرشادات والرسائل التوعوية لولي الأمر؛ لمساعدته في دعم تعليم وتقييم الطفل على المهارات التي تهدف الروضة إكسابها للطفل في المنزل.