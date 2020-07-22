بالفيديو.. لحظة رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة تمهيدا لتغييرها يوم عرفة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو لحظات رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة تمهيدا لتغييرها يوم عرفة . وثق مقطع فيديو لحظات رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة تمهيدا لتغييرها يوم عرفة . وجرت تلك العادة منذ عصر صدر الإسلام إشعاراً بدخول موسم الحج حيث يتم رفع كسوة الكعبة المشرفة كأهم علامات دخول شهر الحج في غرة ذي الحجة ، وفقاً لـ "الإخبارية " . وأكد المسؤولون بالحرم المكي الشريف انه تم رفع استار الكعبة بطول 3 متر وتم تركيب قماش قطن ابيض بعرض مترين يغطي جميع الجوانب . ويعمل 183 موظف في مهام كسوة الكعبة وتعد هذه آخر خطوة قبل مهمة استبدال الكسوة يوم عرفة .

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