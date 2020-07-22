شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. 15 مهندسة يتدربن على إنتاج الطاقة جنوب جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): شاركت الشركة شاركت الشركة السعودية للكهرباء صورا لـ 15 مهندسة بالمملكة من جامعتا الملك عبدالعزيز وعفت، يتدربن على إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة توليد جنوب جدة. وأظهرت الصور المهندسات أثناء تلقيهن التدريب الميداني في المحطة، وشرحًا عن آلية توليد وإنتاج الكهرباء Advertisements ويذكر أن مدير إدارة توليد الكهرباء في جنوب جدة، صرح العام الماضي أنه سيتم لأول مرة تدريب مهندسات سعوديات وفق اتفاقية وقعتها شركة الكهرباء مع جامعة عفّت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 15 مهندسة يتدربن على إنتاج الطاقة جنوب جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.