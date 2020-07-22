شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر لوقوف حجاج بيت الله في عرفات عام ١٩٣٨م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو نادر مقتطفات تاريخية من مناسك الحج قبل أكثر من 80 عاما. وثق مقطع فيديو نادر مقتطفات تاريخية من مناسك الحج قبل أكثر من 80 عاما. وأظهر المقطع الإبل التى اعتمد عليه الحجاج في التنقل، وكذلك لقطات من وقوف حجاج بيت الله في عرفات خلال موسم حج عام ١٩٣٨م .

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