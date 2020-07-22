- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة غداً ولمدة 6 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة .
وقالت الأرصاد في بيانها ان الأمطار الرعدية سيصحبها رياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كم / الساعة بدءً من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل .
وأشارت الأرصاد ان الأمطار ستشمل مناطق : عسير ، وجازان ، والباحة ، ونجران ، والرياض ، ومكة المكرمة وفقاً للبيان المرفق .
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة غداً ولمدة 6 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.