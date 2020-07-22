شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة غداً ولمدة 6 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة .

وقالت الأرصاد في بيانها ان الأمطار الرعدية سيصحبها رياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كم / الساعة بدءً من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل .

وأشارت الأرصاد ان الأمطار ستشمل مناطق : عسير ، وجازان ، والباحة ، ونجران ، والرياض ، ومكة المكرمة وفقاً للبيان المرفق .