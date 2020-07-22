شكرا لمتابعة خبر عن القبض على سائق السطحة المتهور في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت دوريات المرور، اليوم الأربعاء، من القبض على سائق شاحنة "سطحة" قاد بتهور وأخذ يزاحم المركبات مما كاد يتسبب في كارثة على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض.

وفي السياق نفسه، أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تمت إحالة السائق المتهور للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

ومن الجدير بالذكر، أنه نشرت "صدى" مقطع فيديو يوثق أفعال قائد السطحة وهو يقوم بالتضييق على المركبات والسير بسرعة وعدم الالتزام بمسافة آمنة، معرضاً نفسه والآخرين للخطر.