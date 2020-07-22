شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق برنامج النخبة لحديثي التخرج برواتب شهرية وتدريب على رأس العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن إطلاق برنامج النخبة في مسار الأعمال ومسار تقنية المعلومات.

ودعت المؤسسة حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

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وأكدت أن البرنامج يقدم عدة مزايا وهي راتب شهري، وتأمين الطبي، ودورات التدريبية، وتدريب على رأس العمل، مشترطة على المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، ، وأن يكون المتقدم من خريجي هذا العام 2020، وألا يقل المعدل الأكاديمي عند التخرج عن 3 من 4، أو 4 من 5.

وأشارت إلى أن التقديم متاح للرجال والنساء؛ ومقر العمل في الرياض، مضيفة أن التقديم متاح حتى يوم غد، الخميس، على الرابط التالي : أضغط هنا