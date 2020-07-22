شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ جدة تلزم مواطن بدفع 800 ألف ريال قيمة رؤوس أغنام لم يدفع ثمنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهدت المحاكم عددا من القضايا التي تتعلق ببيع وشراء الأضاحي وذلك تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك،ومن بين القضايا قرار محكمة التنفيذ بجدة بإلزام مواطن بدفع 800 ألف ريال، قيمة 799 رأسًا من الأغنام، استلمها ولم يدفع ثمنها.

وجاء قرار التنفيذ بناء على الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة، لصالح مواطن كان قد تَقَدّم بدعوى يطالب أحد المواطنين بردّ ثمن 799 رأس غنم اشتراها منه، على أن يسدد ثمنها خلال سنة؛ إلا أنه ماطل في السداد، حيث تقدم المدعي بما يثبت أقواله ، وبناءً عليه، حكمت المحكمة على المدعى عليه بسداد المبلغ، مع حقه في الاعتراض خلال 30 يومًا، وإلا اكتسب الحكم القطعية.