شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منظومة التكييف وآلية تبريد الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح رئيس قسم الأعمال الميكانيكية بإدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، المهندس ريان بدر، اليوم الأربعاء، أن منظومة التكييف في الحرم تعمل بالتكييف بالماء وتبدأ من مبنى التبريد بأجياد.

وقال المهندس ريان بدر، خلال تقرير لقناة "الإخبارية"، أنه تقوم بتبريد الماء عن طريق الفريون ثم ينتقل الماء المبرد إلى الحرم لإحداث مناورة الهواء، وخلالها يتم عملية التبادل الحراري بين الماء والهواء ثم تنتقل إلى صندوق لتجميع الهواء المبرد ومن بعدها تتفرع للمناطق المراد تبريدها.

وأشار رئيس قسم الأعمال الميكانيكية، إلى أن توزيع التكييف والتبريد بالحرم يعتمد على كل منطقة يزورها كم زائر أو معتمر وعدد الأجهزة والمعدات التي تستهلك الحرارة الحسية والحرارة الكامنة؛ فيما يتم تغذية صحن المطاف من خلال توسعة المطاف المستحدثة.