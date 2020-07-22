شكرا لمتابعة خبر عن شاب يكتشف إصابته بالسرطان قبل تخرجه من القوات الجوية بشهر واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل نشطاء التواصل الإجتماعي مع قصة الضابط الشاب "أحمد الغامدي" الذي اكتشف إصابته بمرض سرطان الكبد قبل تخرجه بشهر واحد من القوات الجوية، وذلك بعد أن أتم أربع سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأحدثت قصة الشاب تفاعلا كبيرا على "تويتر" داعين له بالشفاء، حيث علق الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، في تغريدة تفاعل معها الكثير ، بأن هذا الشاب ، أمضى أربع سنوات في أمريكا لكي يصبح طيار عسكري في القوات الجوية وقبل تخرجه بشهر قدر الله عليه الإصابة بسرطان الكبد.. أبارك لابن أختي تخرجه وأسأل الله الكريم العظيم أن يشفيه ويعافيه وأن يعوضه الخير الكثير فيما أصابه وأن ينفع به وطننا الغالي”.

وقالت الأستاذة لطيفة الغامدي والدة الشاب “أحمد”:أبارك لابني الشاب الصبور أحمد الغامدي تخرجه من القوات الجوية الضابط الطيار الطموح، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه من السرطان قادر كريم على كل شيء”.