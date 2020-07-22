شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع درجة الحرارة يخفض نسبة وفيات الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أفادت دراسة بريطانية، أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يساعد في انخفاض نسبة الوفيات جراء الفيروس المستجد بنسبة 15%؛ حيث أكد البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في كينغز كوليدج في لندن، إن الصيف كان فرصة سانحة لإخراج الفيروس من أوروبا.

وأوضح البروفيسور تيم سبيكتور، أن الناس يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض شديدة عندما يكون الطقس أكثر دفئًا وأكثر رطوبة، ويكونوا أكثر عرضة للخطر عندما يكون الجو باردًا، لافتًا إلى أن هذا كان "مصدر قلق خاص" لبريطانيا لأن آلاف الأشخاص ما زالوا يصابون بالعدوى كل يوم وأن نهاية الصيف تقترب بالفعل.

وأضاف الطبيب البريطاني: " في أوروبا، حيث كان لدينا سبعة مستشفيات تسجل البيانات ودرجات الحرارة والوقت، رأينا أنه مقابل كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ينخفض معدل الوفيات بنحو 15 في المائة، وبشكل عام، كلما ازداد الطقس دفئًا، انخفضت شدة المرض وانخفض معدل الوفيات بمرور الوقت" .