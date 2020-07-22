شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح موقف استئناف التسجيل بالبرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء ان تسجيل المستفيدين الجدد لا يزال موقوف حتى الإنتهاء من جميع الضوابط الجديدة بالبرنامج .

وأقر حساب المواطن مؤخراً عدد من الضوابط الجديدة منها ضوابط تتعلق بالحد الأعلى للإستحقاق ، وضوابط لإثبات الإستقلالية .

وأكد " حساب المواطن " انه يُسمح فقط بتسجبيل التابعين الجدد للمستفيدين الحاليين حتى الإعلان عن إستئناف التسجيل بشكل عام .

وكان حساب المواطن قد اعلن إيقاف تسجيل مستفيدين جدد منذ دفعة مارس الماضي الدفعة الـ 28 حتى الإنتهاء من جميع الضوابط والإجراءات الجديدة .