القصة الكاملة لمفقودة بلقرن ريما الشمراني في السعودية

ننشر لكم تفاصيل القصة الكاملة لمفقودة بلقرن ريما الشمراني التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة توتير في السعودية بالحديث عنها خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث تقوم الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة بالبحث عنها دون الوصول الى أي طرف خيط حتى اللحظة.

وريما الشمراني التي اختفت منذ فترة جعلت مواقع التواصل الاجتماعي تنتفض بسبب اختفاءها وهي الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا وأعلن شقيقها عن اختفاءها دون معرفة أي تفاصيل.

وكتب علي الشمراني شقيق الفتاة في تغريدة له في موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن شقيقته ضاعت منذ فترة ورغم البحث عنها داخق قريتهم باشوت آل عامر؛ إلا أنه لم يجدها، قائلا: “السلام عليكم أختي ضاعت لها ١٤ يوما ولا لقيناها نبي فزعتكم وإذا اشتبهتم في وحده أو لاحظتم شيئا ولا عندكم ايش شيء تواصلوا على الرقم”.

لكن مع استمرار اختفاءها والبحث عنها دون أي جدوى بدأت تظهر تفاصيل جديدة عن الأمر، أبرزها كانت أنها لم تختفي وإنما هي هربت من البيت وأهلها بكامل إراداتها، مؤكدين أنها بسبب هذا الأمر لم يجدها أحد لأنها لاتريد ذلك؛ بل هربت مع أحد ولا يمكن العثور عليها، فيما نفى مقربون من ريما الشمراني حقيقة هذا الأمر مؤكدين اختفاءها.

Advertisements

وقال أحد الأشخاص في تغريدة له: “حسب ماوصلني البنت هاربه من البيت بكامل إرادتها ودام البنت هاربة أكيد أنها ما راح تهرب كذا من الباب وخلاص البنت هاربى ف ليش يتم البحث عنها !!!! حتى لو لقيتوها بتهرب مرة ثانية”.

وتصدر هاشتاق بعنوان مفقودة بلقرن ريما الشمراني من أجل التغريد عن التفاصيل الجديدة في البحث عن وفاة الفتاة التي اختفت دون أن يعرف أحد أين ذهب وما المكان الذي وصلت إليه.

كما أن القصة الأغرب في مفقودة بلقران ريما الشمراني كانت في العثور على شخص مجهول داخل أحد المنازل المهجورة وهو نائم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه لمعرفة أسرته وإيصاله إليهم، كما انتشر مقطع فيديو عن سماع صوت فتاة داخل أحد المنازل المهجورة التي لا يعرفها أحد، مؤكدين أنها ربما تكون ريما الشمراني.