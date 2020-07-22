التأمينات الاجتماعية تحدد لعملائها موعد إجازة عيد الأضحى

أعلنت التأمينات الاجتماعية أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من نهاية دوام الخميس 2 ذي الحجة 1441هـ.

وقالت عبر حسابها بـ«تويتر»: «عملاءنا الكرام.. نحيطكم علمًا بأن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارًا من نهاية دوام الخميس 2 ذي الحجة 1441هـ، على أن يستأنف العمل –بمشيئة الله– الأحد 19 ذي الحجة 1441هـ».

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وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت في وقت سابق مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص.

أشارت في بيان عبر حسابها بتويتر، إلى أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة.

كما أوضحت أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة.