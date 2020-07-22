بشروط.. «أبشر» تتيح للأمهات إصدار سجل الأسرة الخاص مباشرةً

عبر تسجيل الدخول في المنصة واستكمال الخطوات
أتاحت منصة «أبشر» للأمهات إصدار سجل للأسرة خاص بها، عبر حسابها في المنصة بشكل مباشر، وفق عدد من الشروط.
وأوضحت المنصة أنه يجب أن تكون حالة مقدمة الطلب إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني «واصل».
وكشفت أنه إذا صدر سجل للأسرة مسبقًا، فلن يصدر سجل جديد إلا في 3 حالات كالآتي:
- وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب.
- تغيير في عدد أفراد الأسرة.
- تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.
وذكرت أنه يمكن للأمهات الوصول إلى خدمة إصدار سجل للأسرة، من خلال تسجيل الدخول في المنصة، وكتابة عبارة «سجل الأسرة للأمهات» في محرك البحث للانتقال السريع.
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