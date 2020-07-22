المؤسسة العامة للتقاعد: 8 حالات لاستحقاق المعاش للعسكريين

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، 8 حالات لاستحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين، موضحةً سن الإحالة إلى التقاعد وفقًا لنظام التقاعد العسكري.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالات التي يستحق فيها العسكري المعاش التقاعدي هي: بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظامًا، على أن يكون تعيينه أو إعادته إلى الخدمة نظامية بشرط إكمال فترة التجربة.

حالات استحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين

ومن انتهت خدمته ولديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن 18 عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية 20 عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات أو من أكمل 55 عامًا، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكذلك المُحال إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه، ولديه خدمة لا تقل عن 15 عامًا منها 8 سنوات خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإنه يستحق معاشًا تقاعديًّا مَن أُنهيت خدمته لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية، ولديه خدمة لا تقل عن 15 عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات، بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.

وأيضًا المتوفى (بدون سبب العمل) أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل، ويكون قد أكمل الفترة التجريبية مهما كانت مدة خدمته، ويسوى معاشه على أساس 70% من راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة؛ أيهما أصلح له، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ومن يُصاب بعجز كلي أو جزئي (أثناء العمل أو بسببه)، أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها؛ وذلك حسب الأحوال، يستحق معاشًا بنسبة 80% من راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة؛ أيهما أصلح له، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن المتوفى أثناء العمل وبسببه يستحق معاشًا كاملًا على أساس راتبه الأساسي الأخير الذي يتقاضاه.. يستحق معاشًا تقاعديًّا وفقًا لنظام التقاعد العسكري.

وكذلك من يُصاب من العسكريين بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية، أو بسبب الأسر، أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية، أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين، أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع.

أو بث الألغام أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء، أو بسبب الأسر؛ يستحق معاشًا على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للمرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة. أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب ترك الخدمة العسكرية، فيمنح أربعة أخماس الراتب الأساسي، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

في السياق ذاته، حددت المؤسسة العامة للتقاعد سن التقاعد للعسكري وفقًا لـ4 فئات كالتالي:

1- الضباط (عدا الطيارين):

– ملازم وملازم أول (44) سنة.

– نقيب (48) سنة.

– رائد (50) سنة.

– مقدم (52) سنة.

– عقيد (54) سنة.

– عميد (56) سنة.

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– لواء (58) سنة.

2- الضباط (الطيارون):

–ملازم وملازم أول (42) سنة.

–نقيب (46) سنة.

–رائد (48) سنة.

–مقدم (50) سنة.

–عقيد (52) سنة.

–عميد (54) سنة.

لواء (56) سنة.

3– فريق فأعلى: ليس لهم سن محددة للإحالة إلى التقاعد بل يُحالون بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

4-الأفراد:

–جندي، جندي أول (44) سنة.

– عريف (46) سنة.

–وكيل رقيب (48) سنة.

– رقيب، رقيب أول (50) سنة.

– رئيس رقباء (52) سنة.

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