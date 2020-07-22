الأرصاد: رياح وأتربة بالمدينة.. وأمطار رعدية على 6 محافظات بنجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

فيما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبيَّنت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.