سفارة السعودية بجاكرتا لرعايا المملكة: جددوا التأشيرة السياحية المنتهية

طالبت سفارة المملكة لدى جاكرتا، المواطنين السعوديين الموجودين في إندونيسيا بتأشيرة سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه ١٣ أغسطس المقبل.

وقالت عبر حسابها بـ«تويتر»: «تود السفارة في جاكرتا تنبيه المواطنين السعوديين الموجودين في جمهورية إندونيسيا بتأشيرات سياحية ولم يتم تمديدها، إلى ضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه 13 أغسطس 2020؛ وذلك وفقًا لتعليمات السلطات الإندونيسية».

وأشارت السفارة إلى أنه من يَبق بعد هذا التاريخ يُعد مخالفًا وعرضةً للغرامة المالية.

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين غير المقيمين بإقامة نظامية، مغادرة إندونيسيا قبل ذلك التاريخ، والتواصل عبر الأرقام التالية: هاتف السفارة 00622128094000، شؤون السعوديين 00628553003000.