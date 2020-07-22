وزارة الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

ضمن إجراءات وقائية استباقية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة جدة بنسبة 54%. يأتي ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة استكمال لما أعلن عنه سابقًا بإضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة؛ وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد - 19.

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