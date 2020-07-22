التأمينات الاجتماعية تحدد معايير القبول ومزايا «برنامج النخبة» لحديثي التخرج

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة.

وأكدت عبر حسابها بـ«تويتر»، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وأضافت أن البرنامج يضم مسارين؛ هما: مسار الأعمال، ومسار تقنية المعلومات، كما يوفر عددًا من المزايا، كالراتب الشهري، والتأمين الطبي، والدورات التدريبية، والتدريب على رأس العمل، مشيرةً إلى أن التقديم متاح للرجال والنساء؛ وذلك بمقر العمل في الرياض.

وحول معايير القبول، أوضحت أن يكون الخريج حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل الأكاديمي عند التخرج عن 3 من 4، أو 4 من 5، وأن يكون المتقدم من خريجي هذا العام 2020.