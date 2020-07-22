قد تقود إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 مخالفات تُوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها؛ حيث أوضحت أن الغرامة على المخالفين قد تصل إلى 30 مليون ريال.
وحذرت الوزارة من القيام بأيِّ عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، أو ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة وإشعال النار داخلها في غير الأماكن المُعدَّة لذلك، وإتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع سياجات تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث بعلاماتها الحدودية أو الإرشادية، والرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، وإطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية فيها.
وجاءت الغرامات كالآتي:
- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
- إلغاء الترخيص أو التصريح.
- غرامة مالية حدها الأعلى 30 مليون ريال.
- السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
- غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالفات بعد تبليغ المخالف بمخالفته.
- مضاعفة العقوبة على المخالف إذا تكررت المخالفة.
اقرأ أيضًا:
«البيئة» تحدد 8 مخالفات تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها
الموافقة على نظام البيئة الجديد.. ورئيس هيئة الأرصاد: نقلة نوعية
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة تحذر من 8 مخالفات وتحدد 6 عقوبات مخففة ومغلظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.