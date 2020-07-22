وزارة البيئة تحذر من 8 مخالفات وتحدد 6 عقوبات مخففة ومغلظة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 مخالفات تُوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها؛ حيث أوضحت أن الغرامة على المخالفين قد تصل إلى 30 مليون ريال.

وحذرت الوزارة من القيام بأيِّ عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، أو ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة وإشعال النار داخلها في غير الأماكن المُعدَّة لذلك، وإتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع سياجات تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث بعلاماتها الحدودية أو الإرشادية، والرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، وإطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية فيها.

وجاءت الغرامات كالآتي:

- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

- إلغاء الترخيص أو التصريح.

- غرامة مالية حدها الأعلى 30 مليون ريال.

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- السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات.

- غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالفات بعد تبليغ المخالف بمخالفته.

- مضاعفة العقوبة على المخالف إذا تكررت المخالفة.

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