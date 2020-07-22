الجوازات: خدماتنا مستمرة للحالات الطارئة والعاجلة خلال عيد الأضحى

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، مواعيد عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أنها مستمرة في تقديم الخدمات للحالات الطارئة غير القابلة للتأخير؛ وذلك بعد سؤال أحد المستفيدين عن آخر يوم دوام للجوازات.

ورد الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «إدارات الجوازات تقدم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة غير القابلة للتأخير، التي لا يمكن إتمامها عبر منصة أبشر».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أوضحت مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص، وأشارت في بيان إلى أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة.

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وأوضحت أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة.

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